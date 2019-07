Nuovo arrivo in casa del Bra

La rosa della Prima squadra del Bra 2019/2020 si rinforza, ulteriormente, con un altro tassello: Lorenzo Ciccone. Torinese classe 2001, è un terzino/esterno mancino e nella scorsa stagione ha indossato la maglia biancorossa della Pro Dronero (girone A di Serie D). In precedenza, ha militato nell'Atletico Torino.

"La proposta del Bra è stata importante per un giovane come me, le parole del direttore sportivo Scalzi e del mister Daidola, molto coinvolgenti, hanno fatto il resto! Dopo l’esperienza con la Pro Dronero, che ringrazio, ho la possibilità di rimanere in D e confrontarmi con un ambiente di alto livello, per crescere. Mi metterò subito a disposizione dello staff tecnico e lavorerò, con impegno, per meritarmi questa opportunità e convincerlo delle mie capacità", ha dichiarato il neo-giallorosso Ciccone.