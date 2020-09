Nuova avventura in Serie D per lo spezzino Gianmarco Cito

Trova squadra il forte centrocampista spezzino Gianmarco Cito. Il classe '98 rimane in Serie D e si veste di granata indossando la maglia dell'Olympia Agnonese, club di Agnone nella provincia di Isernia. Il nuovo club di Cito, fondato nel 1967, disputa le partite allo stadio "Civitelle" ed è stato inserito nel Girone F per il campionato 2020 - 2021.



Dalla stagione 2006/2007, quando vinse il torneo di Eccellenza, la squadra milita stabilmente in Serie D ottenendo un quinto posto come miglior piazzamento con sconfitta in finale Play - Off da parte della Vis Pesaro. La scorsa stagione ha chiuso al 7° posto.



Per Cito quindi una nuova avventura fuori provincia. Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio si affaccia alla Serie D con la maglia della Fezzanese. Il definitivo salto di qualità con mister Alessandro Pierini che lo trasforma jolly prezioso sia da mezzala che da esterno d'attacco. Abilissimo negli inserimenti chiude la stagione realizzando sei gol compreso quello nel Play - Out perso contro il Viareggio per il momentaneo vantaggio dei "verdi" di Fezzano. In seguito veste le maglie di Real Forte Querceta, Massese, Chieti e Corigliano Calabro mettendo complessivamente a referto 100 presenze e altri 4 gol.