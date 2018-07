Nicola Pozzi rimane al San Donato Tavarnelle

Il bomber, ex di Sampdoria ed Empoli, si ferma in gialloblu anche per la prossima stagione. Per il centrocampo arriva dalla Serie C una mezzala che vanta 24 presenze tra i professionisti

Tavarnelle - Importantissima conferma per l'attacco del San Donato Tavarnelle che anche nella prossima stagione potrà contare sulla presenza del centravanti Nicola Pozzi. L'ex Sampdoria ed Empoli in Serie A partirà dall'inizio di stagione con i colori gialloblu dopo essere arrivato a campionato in corso nel torneo 2017/2018. Per Pozzi 13 partite e 4 reti, oltre a importanti prestazioni anche in Coppa Italia che hanno portato la squadra, allora allenata da Malotti, fino a disputare la finale del trofeo a Firenze. Insieme all'importantissima conferma del proprio bomber ecco un'ulteriore nuovo acquisto con l'arrivo del centrocampista classe '97 Federico Russo. La forte mezzala arriva dalla Lucchese con cui nello scorso campionato di Serie C ha disputato 21 incontri. In precedenza in Serie D ha vestito la maglia del Ghivizzano per due stagioni con 61 presenze e 9 reti all'attivo.