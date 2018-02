Montecatini, si è dimesso Lazzerini

Dopo il pesante 1 - 6 casalingo contro il Ghivizzano Borgoamozzano l'allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni. I "termali", penultimi, ora dovranno cercare il loro terzo allenatore stagionale

Montecatini Terme - Dopo la pesantissima sconfitta patita tra le mura amiche contro il Ghiviborgo la scorsa domenica, 1 - 6 in favore dei biancorossi, mister Lazzerini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla panchina del Valdinievole Montecatini. I "termali" occupano la penultima posizione del campionato con appena 11 punti in carniere e sono stati superati in classifica dallo Scandicci vittorioso sul San Donato Tavarnelle. La squadra bianco azzurra rischia seriamente di incappare nella retrocessione diretta data anche la distanza di ben 14 punti dal Finale sestultimo in classifica. Nei prossimi giorni il Montecatini comunicherà il nome del nuovo tecnico, quello che sarà il terzo della stagione dopo appunto Lazzerini e Murgia. La formazione di Montecatini Terme domenica prossima è chiamata alla difficile trasferta in casa dei "ceramisti" dell'Albissola, forse la formazione più in forma in questo inizio di girone di ritorno in cui ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio in cinque partite.