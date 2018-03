Montecatini, si dimette anche Caramelli

E' il terzo tecnico della stagione che passa la mano tra i bianco azzurri. Possibile al suo posto il vice Boldrini

Montecatini Terme - Non c'è pace per il Montecatini Calcio. Anche il terzo tecnico della stagione dopo Murgia e Lazzerini ha alzato bandiera bianca. A seguito della sconfitta patita domenica scorsa in casa dello Scandicci mister Carlo Caramelli si è dimesso. Arrivato sulla panchina dei "termali" un mese fa all'indomani della pesante sconfitta interna per 1 - 6 contro il Ghivizzano anche il nuovo allenatore non era riuscito ad invertire la tendenza dei bianco azzurri ottenendo tre K.O. nelle tre partite in cui aveva guidato la squadra senza realizzare alcuna rete e subendone sette. Il Montecatini si trova desolatamente ultimo a quota 11 punti e la retrocessione sembra oramai dietro l'angolo anche visti i numeri della stagione che parlano di una sola vittoria all'attivo, del peggior attacco del campionato con 14 marcature realizzate e della peggior difesa, al pari dell'Argentina, con 52 gol al passivo. Nelle prossime ore si conoscerà il nome del quarto tecnico della stagione dei "termali" che potrebbe essere il vice Boldrini.