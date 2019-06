Mister Tabbiani si accasa subito

Fiorenzuola - Dopo la rescissione del suo impegno con la Genova Calcio mister Luca Tabbiani ha trovato subito nuova sistemazione in panchina. L'ex allenatore della Lavagnese si è infatti accasato al Fiorenzuola nel campionato di Serie D. Questo il comunicato del suo nuovo club.



"U.S. Fiorenzuola 1922 è felice di poter comunicare di aver sottoscritto in giornata odierna un accordo per l'arrivo in Val d'Arda di Mister Luca Tabbiani in vista della stagione 2019/2020.



Tabbiani, classe 1979, nella sua carriera da allenatore ha allenato le squadre di Vado, Lavagnese e Savona, dopo un passato da calciatore con maglie importanti quali quelle di Genoa, Bari e Cremonese tra le altre.



Ad inizio giugno 2019, il neo allenatore fiorenzuolano aveva trovato un accordo con A.S.D. Genova Calcio, in Eccellenza ligure, prima di liberarsi per approdare sulla panchina di U.S. Fiorenzuola 1922 in vista della prossima Serie D.



La società U.S. Fiorenzuola 1922 intende ringraziare pubblicamente la società A.S.D. Genova Calcio nella figura del proprio Direttore Sportivo Enrico Ascheri per la grande collaborazione e la disponibilità durante tutta la trattativa.



U.S. Fiorenzuola 1922 comunica inoltre che la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Luca Tabbiani si terrà mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 17.00 presso la Sala Stampa del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola, in Via Campo Sportivo, 1."