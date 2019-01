Mister Lupo: "La vittoria nel derby con il Savona la dedico a me stesso"

L'allenatore matuziano analizza il derby vinto con il Savona. "I giocatori sono stati encomiabili" Il D.g. Fava: "Contenti per i nostri tifosi che sono venuti allo stadio" Grandoni: "Abbiamo preso un uno - due micidiale ad inizio ripresa."

Sanremo - Nella salta stampa del "Comunale" di Sanremo ecco le interviste post partita del derby vinto dalla Sanremese sul Savona. La squadra di mister Lupo torna da sola in solitaria al secondo posto e domenica prossima andrà a far visita alla Fezzanese.



"Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, non abbiamo rischiato niente, ma sottolineo che abbiamo vinto 2-0 contro una squadra che ha sempre fatto gol ad accezione della partita contro il Casale" – ha dichiarato al termine della partita mister Alessandro Lupo – "Quello che è successo oggi è encomiabile dal punto di vista dell’atteggiamento e della prestazione, giocare bene e vincere in questa fase del campionato non è facile. Ho passato la settimana più difficile dell’anno perché non avevo certezze, venivo da una patita perfetta contro la Lavagnese e un’altra, a Carate, indegna dal punto di vista della prestazione. Oggi era un’incognita. Abbiamo avuto la fortuna di affrontare il Savona che, sul piano emotivo, è la partita più importante dell’anno. Così come la scorsa settimana ho ‘bacchettato’ i ragazzi, oggi faccio loro i complimenti. Grazie ai tifosi, li sento vicini, oggi è la giornata più bella nella mia ancor breve carriera. Una dedica? La dedico a me stesso, me la dedico tutta. Sono felice e sono contento di quello che ho fatto."



Tocca poi al D.g. matuziano Giuseppe Fava:



“Siamo contenti per la vittoria, per la prestazione, siamo felici per i nostri tifosi e a loro dedichiamo la vittoria, ai tifosi veri, quelli che oggi erano allo stadio a incitare la squadra dal primo all’ultimo minuto, non a quelli che stanno a casa a sperare negli insuccessi della Sanremese. Sono molto contento anche per il mister, si merita questa vittoria. Giocare davanti al nostro pubblico ha inciso, abbiamo visto il Comunale come lo vorremmo vedere tutte le domeniche e questo ha sicuramente inciso sulla prestazione dei ragazzi."



Non cerca alibi invece l'allenatore degli "Striscioni" Alessandro Grandoni:



"Abbiamo preso questo uno - due micidiale ad inizio ripresa e poi non siamo riusciti a riaprire la partita contro un'avversario sicuramente importante che ha fatto un'ottima partita. Forse senza questo uno due che ha spostato gli equilibri della gara forse potevamo riaprirla e rimetterla in piedi, però ripeto non ci siamo riusciti. Accettiamo e facciamo i complimenti all'avversario anche se è il derby ed è uno scontro diretto. Kallon e Piacentini? Ci hanno dato vivacità con il loro ingresso in campo. Ora dobbiamo prepararci per lo Stresa."