Mattia Giani neo attaccante del Real Forte Querceta

Innesto in attacco per il Real Forte Querceta, che accoglie Mattia Giani, seconda punta classe ’98 pronta a dar manforte al reparto offensivo bianconerazzurro.

Scuola Empoli ma con esperienza anche nella Primavera del Pisa, Giani approda a Forte dei Marmi dopo aver già disputato la Serie D con le maglie di Ponsacco, Savona, Tuttocuoio e Grosseto.

“Del Real Forte Querceta ho sempre ammirato il gioco competitivo, caratteristico di una squadra ambiziosa”, spiega Giani. “Sono molto contento di essere qua e di ritrovare vecchie conoscenze come Di Paola, Bertoni e Benedetti.”

Sul reparto d’attacco: “Di Paola e Pegollo sono due grandi attaccanti di categoria, dai quali posso solo imparare. Personalmente sono pronto per dare il massimo e mettermi a disposizione del mister, ovunque voglia schierarmi, sia per aiutare la squadra che per superare il mio record di gol stagionali, attualmente a quota 6 dai tempi di Ponsacco”