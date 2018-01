Massese, si è dimesso mister Cristiano Zanetti

Al termine della sconfitta interna con il Savona l'ex centrocampista ha rassegnato le proprie dimissioni

Massa - Lascia strascichi pesanti in casa Massese la sconfitta interna patita ieri al "degli Oliveti" ad opera di un ottimo Savona. Al termine della gara ha infatti rassegnato le proprie dimissioni il tecnico bianconero Cristiano Zanetti. L'ex professionista e Nazionale era arrivato quest'estate sulla panchina del sodalizio del presidente Turba dalla formazione Beretti della Carrarese. In passato lo si ricorda anche alla guida del Pietrasanta in Eccellenza della Toscana. Una stagione che era partita per compiere un campionato tranquillo, poi via via, anche grazie ad un mercato interessante, erano salite le ambizioni della Società che voleva cercare il salto di categoria. Zanetti lascia la sua, oramai, ex squadra a 9 punti di distacco dalla neo capolista Sanremese che oggi, battendo lo Scandicci, è passata in testa vista la concomitante sconfitta, la seconda del campionato e per giunta consecutiva, del Ponsacco a Rignano sull'Arno. Si vociferava anche di due possibili rinforzi, uno per la difesa (Maccabruni?) e uno per l'attacco che sarebbero potuti arrivare prima della fine del mercato professionisti, ora la priorità sarà nominare il nuovo allenatore e poi cercare di ripartire. Massese ancora contestata dai propri tifosi al termine della gara.