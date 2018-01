Massese, sarà Del Freo il vice Barsottini?

Svincolato Feola e ceduto Maccabruni al Ceparana il sodalizio di Massa cerca un nuovo portiere. Il nome giusto potrebbe essere quello del classe 2000 dello Spezia Calcio

Massa - Dopo la separazione dal forte estremo difensore Feola, e lo svincolo del portiere classe '97 Luca Maccabruni accasatosi al Ceparana in I Categoria della Spezia che ha debuttato ieri con la sua nuova maglia, la Massese ha bisogno di rinforzare al propria rosa con un estremo difensore che guardi le spalle al titolare Barsottini. Ieri in panchina con la Rignanese, match vinto in rimonta per 3 - 1 dai ragazzi di mister Cristiano Zanetti, è andato il classe '99 Tonelli, ma a quanto sembra il sodalizio di Massa starebbe per chiudere con lo Spezia Calcio per il prestito del giovanissimo classe 2000 Nicolas Del Freo giocatore della Primavera aquilotta con cui in questa stagione ha totalizzato tre presenze: due nel Girone A del campionato Primavera 2 e una in Coppa Italia. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, se ne dovrebbe sapere qualcosa più.