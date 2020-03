Lutto, la Fezzanese piange la mamma di Massimo Scarafile

Anche l'Intercomunale Beverino in lutto per il diesse Maurizio Scarafile, fratello di Massimo

Portovenere - Giornata triste quest'oggi per l'Usd Fezzanese che partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia del nostro team manager Massimo Scarafile. Profondamente scossa e addolorata la Società del Presidente Arnaldo Stradini si stringe attorno alle famiglie di Massimo e del fratello Maurizio, ex direttore sportivo del sodalizio di Fezzano e attuale direttore sportivo dell'Intercomunale Beverino, per la perdita della cara mamma.



"In una così triste circostanza giunga a Massimo, al fratello Maurizio e alle loro famiglie, per voce del Presidente Arnaldo Stradini e a nome di ogni tesserato del sodalizio di Fezzano, l'espressione del nostro più profondo cordoglio e una sentita vicinanza." fanno sapere dal sodalizio di Fezzano.



Anche la Redazione di Calcio Spezzino porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie.