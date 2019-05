Lupo: "Loro più bravi di noi"

L'allenatore della Sanremese commenta la sconfitta nei Play - Off con l'Inveruno. "Perdere l'unico centravanti in rosa ci ha penalizzato tanto" Fava: "Morale basso, oggi dovevamo vincere! Finale di stagione non all'altezza"

Sanremo - Post partita al "Comunale" di Sanremo dove la Sanremese ha salutato la stagione 2018 - 2019 perdendo la semifinale Play - Off contro l'Inveruno che con questa vittoria si è qualificato per la finalissima in casa del Ligorna. A parlare nel dopo partita mister Lupo e il D.g. matuziano Fava.



“Non è una questione di impegno, nel calcio ci sono anche altri valori, penso che qualitativamente l’Inveruno sia una squadra forte e noi siamo in difficoltà dal punto di vista offensivo, perdere l’unico centravanti che abbiamo ci ha penalizzato tanto" – ha dichiarato mister Lupo al termine della partita – "non voglio sentire dire che è mancato l’impegno, altrimenti vincerebbe solo chi si impegna e nel calcio non è così. Mi sento responsabile del mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma a bocce ferme dobbiamo fare delle valutazioni calcistiche. È vero che qualcuno potrebbe fare di più, siamo arrivati a fine stagione con il fiato corto, ma non posso dire di aver visto negligenza. Nessuno ha mai tolto la gamba, ma loro sono stati più bravi di noi.”



“Il morale in questo momento è basso, oggi si doveva vincere a tutti i costi" – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – "dovevamo prendere spunto dai ragazzi della gradinata che ci hanno sostenuti sempre, mostrare la stessa mentalità e voglia di vincere, purtroppo ci hanno penalizzato anche le decisioni arbitrali. Noi investiamo tanto e poi veniamo sempre penalizzati da decisioni che lasciano a desiderare. Ma non vogliamo scuse, oggi la prestazione non è stata all’altezza, arriviamo da un periodo non positivo e con questo finale di stagione abbiamo compromesso quanto di buono avevamo fatto all’inizio."