Lupo: "Devo commentare una sconfitta per 3 - 0 con due tiri in porta subiti!"

L'allenatore e il D.g. della Sanremese commentano il brutto K.O. maturato in casa del Bra. Fava: ""La partita più brutta della stagione" Soddisfatto invece l'allenatore del Bra Daidola

Bra - Dopo la netta sconfitta maturata al "Bravi" fortino del Bra di mister Daidola arrivano i commenti post partita in casa matuziana. A prendere la parola per la Sanremese, come sempre, sono mister Lupo e il Direttore Generale Fava.



“Mi trovo a commentare una sconfitta 3-0 con due tiri in porta subiti, abbiamo fatto la partita noi" – ha dichiarato al termine della partita mister Alessandro Lupo – "come prestazione è stata buona, di solito quando perdi 3-0 non è così. Non siamo stati passivi, abbiamo creato tanto e loro hanno fatto due tiri in porta. La squadra ha fornito un’ottima prestazione anche se può sembrare paradossale. Non posso rimproverare niente ai miei, nemmeno dal punto di vista quantitativo. Dobbiamo imparare a non subire il colpo."



“La partita più brutta della stagione, molto delicata, l’abbiamo gestita male in tutto e per tutto" – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – "davanti si è fatto poco e dietro sono stati commessi errori individuali evitabili. Ora è il momento di dare una svolta, a partire da domenica prossima contro il Lecco, per non compromettere quanto di buono fatto fino ad oggi."



Chiude lo spazio interviste l'allenatore del Bra mister Fabrizio Daidola



"Probabilmente è stata la nostra miglior partita dell’anno" - dichiara ai colleghi di IdeaWeb Tv l'allenatore giallorosso - "Abbiamo fatto risultato contro una squadra che è seconda in classifica da inizio stagione. Il Bra è stato perfetto, facendo una partita completa e di qualità. Pomeriggio prestigioso che ci gratifica molto. Il voto è molto alto per tutti."