Lupo: "Da tre partite non segniamo e non facciamo risultato"

L'allenatore della Sanremese ammette la superiorità del Lecco. "Troppo Lecco, sono molto forti. Ammetto le mie responsabilità, che i giocatori si predano le loro" Fava: "Ancora un rigore dubbio contro, ma abbiamo conquistato matematicamente i PlayOff

Sanremo - Niente da fare neanche nel match di ritorno del "Comunale" per la Sanremese che deve ancora cedere l'onore delle armi alla super capolista Lecco. La formazione di mister Gaburro, già vincitrice del Girone A e neo promossa in Serie C, si impone con l'identico punteggio dell'andata anche nel fortino matuziano grazie al rigore trasformato in apertura di match da Segato e al raddoppio di Pedrocchi. Dopo la partita ecco i commenti a caldo dell'allenatore della Sanremese Lupo e del D.g. Fava.



“Mi dispiace per i tifosi perché da tre partite non arrivano i risultati, ammetto le mie responsabilità come allenatore e i giocatori si prendono le loro" – commenta mister Lupo al termine della partita – "Siamo in una situazione anomala rispetto al resto dell’annata, da tre partite non facciamo risultato e gol. Dobbiamo essere consapevoli che serve una sterzata per la fine del campionato. Troppo Lecco per noi, sono molto forti. Abbiamo fatto bene nei primi 15 minuti e quando sono entrati in area per la prima volta c’è stato il rigore. Poi abbiamo reagito, ma loro sono davvero forti. Ora è il momento di tirare fuori le palle."



“Rinnoviamo i complimenti al Lecco che ha dimostrato di essere la squadra più forte e ha legittimato la promozione con una prestazione maiuscola anche se c’è del rammarico per come si è sbloccato il risultato, anche oggi un rigore dubbio contro di noi" – aggiunge il direttore generale Giuseppe Fava – "Hanno dimostrato di meritare palcoscenici più importanti, ma faccio i complimenti anche ai nostri tifosi che anche oggi sono stati superlativi. Ieri con il pareggio dell’Inveruno abbiamo conquistato matematicamente i Play - Off, un obiettivo importante e per questo ringrazio la proprietà per gli sforzi che ha fatto ricordando che siamo partiti con altri programmi e con un budget ridotto rispetto all’anno scorso."