Lupo: "Chiudiamo un’ottima stagione, se dovessimo vincere i Play-Off sarebbe straordinaria"

L'allenatore della Sanremese commenta il pareggio ottenuti dai suoi sul campo del Borgosesia. Parla anche il D.g. matuziano Fava

Borgosesia - Post partita in sala stampa dopo il pareggio tra il Borgosesia e la sua Sanremese per l'allenatore dei matuziani Alessandro Lupo e per il Direttore Generale Pino Fava.



“Abbiamo disputato una buona partita, siamo andati di nuovo in svantaggio immeritatamente ma c’è stata una buona reazione ed è importante in ottica playoff" – commenta mister Alessandro Lupo al termine della gara – "Ci aspetta una settimana di lavoro intenso in vista della prima gara degli spareggi. Da martedì ricominciamo a lavorare per affrontare una squadra forte come l’Inveruno. Sono contento per Martini, D’Arcangelo, Morelli e Guida che hanno fatto il loro esordio in una partita vera. È stata un’ottima stagione, se dovessimo vincere i playoff sarebbe straordinaria."



“Era una partita ininfluente per la classifica, ma chiudiamo con un buon pareggio" – aggiunge il direttore generale Giuseppe Fava – "abbiamo terminato la gara con otto giovani in campo e il debutto di Martini e D’Arcangelo oltre a Morelli e Guida dal primo minuto. Abbiamo salvaguardato chi non era al meglio e Videtta che era in diffida, ora siamo pronti per i playoff e fiduciosi di fare bene. Per quanto riguarda la regular season siamo soddisfatti di aver confermato il secondo posto dell’anno scorso."