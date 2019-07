Lo spezzino Mitta lascia la Fezzanese e si accasa in Piemonte

Il centravanti classe '97 ha contribuito alla salvezza della squadra di Sabatini realizzando 4 reti in 19 presenze. Ora per lui si apre l'avventura con una formazione neo promossa che ritrova la D dopo 22 anni

La Spezia - Nuova avventura per l'attaccante spezzino Lorenzo Mitta. Il centravanti, che nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza della Fezzanese realizzando 4 reti in 19 presenze di cui 8 da titolare, sarà il nuovo bomber del Fossano Calcio che ritrova la Serie D dopo 22 anni di astinenza. Il classe '97 in precedenza ha vestito le maglie di Borgosesia e Valdinievole Montecatini, sempre in Serie D, realizzando 8 gol in 43 presenze. Il nuovo centravanti di mister Viassi è cresciuto nelle giovanili di Canaletto, Carrarese e Spezia Calcio per poi vestire le maglie della formazioni Primavera di Inter, Parma e Virtus Entella. Ora la nuova esperienza con i bianco blu piemontesi.



G.L.