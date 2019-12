Lo spezzino Lorenzo Mitta al Ligorna

Genova - Nuovo acquisto per il Ligorna. La compagine genovese di Serie D perso il centravanti albanese Kacorri, passato alla Cittanovese, lo sostituisce con un altro N°9 come il classe '97 spezzino Lorenzo Mitta ingaggiandolo dai piemontesi del Fossano. Con i blu nella prima parte di stagione 11 presenze e 4 reti all'attivo. In precedenza Mitta ha indossato la maglia degli spezzini della Fezzanese (19 presenze e 4 reti), del Borgosesia (12 presenze e 2 reti) e con il Valdinievole Montecatini (33 presenze e 7 reti) sempre in Serie D. A livello giovanile ilcalciatore spezzino muove i primi passi nel Settore Giovanile del Canaletto per proseguire la sua formazione nelle giovanili della Carrarese e in seguito dello Spezia Calcio. Veste poi le casacche Primavera di Inter, Parma e Virtus Entella per un totale di 35 presenze e 18 reti tra campionato e Torneo di Viareggio. Il giocatore è già disposizione di mister Monteforte per la trasferta di questo pomeriggio in casa del Seravezza Pozzi.



L.G.