Lo spezzino Cito riparte dal Chieti

Dopo l'esperienza alla Massese terminata con la retrocessione nuova avventura per il classe '98. In passato ha vestito anche le maglie di Fezzanese e Real Forte Querceta

La Spezia - Riparte verso una nuova avventura calcistica lo spezzino Gianmarco Cito. Il jolly di centrocampo, ma anche esterno d'attacco, cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio fino a diventare punto di forza della Primavera aquilotta si è infatti accordato con il Chieti Calcio. Il classe '98 troverà in panchina mister Alessandro Grandoni, la scorsa stagione alla guida del Savona, ed ex difensore di Serie A proprio come l'attuale allenatore della Primavera dello Spezia Alessandro Pierini che hai tempi della sua militanza nella Fezzanese lo valorizzò spostandolo da esterno d'attacco nel suo 4 - 3 - 3 dove totalizzò 25 presenze e 6 reti. In seguito lo si ricorda, sempre in Serie D, per una stagione e mezza al Real Forte Querceta (nella foto contro la Sanremese, ndr) con 34 presenze e 2 reti e il finale di campionato scorso alla Massese con 21 presenze e 1 gol.



G.L.