Ligorna, un gradito ritorno per la mediana

Genova - Mercato sempre in fermento al Ligorna con il diesse Sonetti che sta rivoluzionando la rosa per centrare la salvezza. Dopo gli arrivi di Castellano dalla Savignanese e quelli degli attaccanti Gobbi dal Legnano, in rete domenica scorsa all'esordio nel pareggio in rimonta ottenuto in casa del Seravezza Pozzi, e dello spezzino Mitta dal Fossano il sodalizio del presidente Torrice rinforza la mediana. Gradito infatti il ritorno del forte centrocampista albanese Glen Lala ingaggiato dall'Adriese. Il mediano nella scorsa stagione si mise in luce come uno dei punti di forza dei genovesi che centrarono la qualificazione ai Play - Off totalizzando 32 presenze e 4 reti a suo attivo. In precedenza ha vestito la maglia del Finale sempre in Serie D.



Dopo Kacorri, accasatosi alla Cittanovese, hanno invece salutato il Ligorna Glarey, Gilardi accasatosi all'Acqui, Moretti, Balleri e Di Cecco passato al Castenaso.



G.L.