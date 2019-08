Lavagnese, un ritorno dai professionisti

Lavagna - Nuovo rinforzo per la Lavagnese quando mancano poco meno di due settimane all'inizio del campionato. Il diesse Adani ha infatti chiuso per il ritorno dai professionisti del difensore Luca Oneto. Il giocatore può essere impiegato sia da centrale difensivo che da esterno di fascia destra. Dopo 26 presenze nel settore giovanile della Virtus Entella era arrivato al Riboli nel 2015 per crescere con il team del Presidente Compagnoni, in quella stagione però la crescita fu impressionante e il ragazzo disputò un campionato al di sopra delle aspettative collezionando 38 presenze e segnando 3 reti in bianconero. Il salto tra i professionisti fu inevitabile e il Santarcangelo ne sfruttò le qualità impiegandolo in 27 occasioni nel campionato di Lega Pro girone B. Le strade della squadra romagnola e del calciatore si separarono e un'altra formazione credette in lui, il Sudtirol, che nelle ultime due stagioni lo ha però impiegato solo 22 volte.



G.L.