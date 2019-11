Lavagnese "miracolata": "Non abbiamo perso e siamo ancora vivi!"

Dopo il viaggio a vuoto di ieri che la Juniores ha effettuato a Legnano contro i pari età lilla si chiude con un secondo viaggio a vuoto la trasferta della Lavagnese in quel di Bra, entrambe le gare sono state infatti rinviate per impraticabilità del campo a causa della pioggia caduta copiosamente in questi giorni.



Dopo un primo sopralluogo alle 14 il Direttore di gara ha deciso di far svolgere comunque il riscaldamento e di verificare alle 15 (ora di gara) la situazione con i capitani Rossi e Basso, situazione che peraltro non era affatto migliorata dall'ora prima e da qui la decisione di rinviare ufficialmente la gara. A questo punto la data più probabile per il recupero dovrebbe essere mercoledì 4 Dicembre ma anche l'11 non sarebbe da escludere.



Un lungo sospiro di sollievo è stato poi tirato dai bianconeri dopo le notizie del crollo del viadotto dell'autostrada di Savona a causa del maltempo, tratto di strada dove poche ore prima era transitato il pullman della squadra per dirigersi in Piemonte.



"È successo poco dopo le 14:00....solo qualche ora prima il pullman della squadra era passato li sopra per andare a Bra dove si sapeva che molto probabilmente non si sarebbe giocato...oggi è andata bene, non abbiamo perso e siamo ancora vivi a casa con le nostre famiglie."



Scampato il pericolo adesso la testa può a domenica prossima quando al "Riboli" arriverà il Vado, scontro importantissimo in chiave salvezza con la speranza di recuperare qualcuno degli infortunati oggi assenti (Avellino, Bacigalupo, Romanengo, Alluci ed El Hadj).



Queste le formazioni ufficiali presentate alla Terna arbitrale dai due allenatori:



BRA: Bonofiglio, Olivero, Ciccone, Rossi, Tos, Cuoco, Tuzza, Brancato, Capellupo, Casolla, Armato.

A disposizione Novallet, Kharoubi, Petracca, Sarr, Mella, Cucchi, Vergnano, Ghidinelli, Bosio All. Fabrizio Daidola.



LAVAGNESE: Nassano, Mannucci, Casagrande, Queirolo, Bagnato, Di Lisi, Basso S., Basso G., Righetti, D'Orsi, Oneto L.

A disposizione Ventura, Di Vittorio, Avellino, Lamonica, Durand, Biancato, Bonaventura, Perasso, Bellucci. All. Gianni Nucera.



Arbitro Signor Michael Poto di Mestre.

Assistenti Signori Simone De Nardi di Conegliano e Filippo Pio Castagna di Verona.