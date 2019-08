La nuova avventura di Federico Lazzoni

La Spezia - Nuova avventura in Serie D per il centrocampista spezzino Federico Lazzoni (nella foto concessa da LCN Lecco Channel, ndr). Il classe '93, ex di Spezia Calcio e Fezzanese tra le altre, terminata l'esperienza alla Massese si è infatti recentemente accasato alla neo promossa Nibionnoggiono formazione della provincia di Lecco inserita nel Girone B che nello scorso torneo ha vinto l'Eccellenza lombarda precedendo in classifica la Tritium.



"Ho appena iniziato ed è inutile dirti che non vedo l'ora di iniziare il campionato per ripagare la fiducia e l'affetto che mi hanno dimostrato società, staff e compagni." - dichiara a Calcio Spezzino lo stesso Lazzoni che poi continua - "Da quel poco che ho intravisto qui è un ambiente perfetto e ideale per fare calcio con la C maiuscola. Siamo una piccola realtà, ma con grande sostanza alle spalle sia per quanto concerne le strutture che l'organizzazione, una cosa che in serie D sicuramente poche società hanno a loro disposizione. Guido devo dirti che sono davvero contento! Ho fatto anche una scelta per un futuro prossimo, ho pensato bene prima di accettare anche perché avevo diverse richieste in Eccellenze a vincere e qualche D però il mio amico Esposito Antonio mi ha aiutato e influito molto sulla mia decisione visto che questa situazione me l'ha creata lui. Adesso è il momento di concentrarsi e lavorare bene perché settembre e l’inizio del campionato sono ormai alle porte."



Un inizio di campionato subito impegnativo con l'esordio ufficiale contro la grande favorita Seregno degli ex professionisti Bertani e Borghese, ma soprattutto di un altro giocatore spezzino ed ex Fezzanese come il Mago Andrea Baudi.