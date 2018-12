La classifica marcatori: piazza d'onore per il "Mago" Baudi

Seconda posizione al pari di Virdis del Savona e a una sola lunghezza dal capocannoniere del torneo Gioè della Folgore Caratese.

La Spezia - Quattro gol nelle ultime due partite con ritorno alla vittoria per la sua Fezzanese che ha incamerato sei punti. Dieci reti in campionato e 12 in stagione che ne fanno il vice capocannoniere del Girone A di Serie D nonostante un'assenza per infortunio. Stiamo ovviamente parlando del "Mago" Andrea Baudi appaiato nella piazza d'onore della classifica marcatori a Virdis del Savona e secondo al solo Gioè della Folgore Caratese che lo precede di una rete. Diamo quindi uno sguardo alla classifica marcatori in cui tra i bomber delle formazioni liguri spiccano anche le sette reti messe a segno da Valenti del Ligorna e Oneto della Lavagnese appaiati alla coppia gol della capolista Lecco. Il più giovane bomber è invece il classe 2000 Sall con sei reti messe a segno con la maglia della Pro Dronero.



Classifica Marcatori Serie D Girone A



11 GIOE' (Folgore Caratese)



10 BAUDI (Fezzanese)

10 VIRDIS (Savona)



9 GASPARRI (Chieri)



8 Sarr (Arconatese)

8 Casolla (A.c. Bra)



7 Cappai (Casale)

7 Valenti (Ligorna)

7 Oneto (Lavagnese)

7 D'Anna e Capogna (Lecco)



6 Sall (Pro Dronero)

6 Bacigalupo (Savona)

6 Croci (Sestri Levante)

6 Molino (Unione Sanremo)

6 Chessa e Stronati (Inveruno)