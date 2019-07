La Sanremese ingaggia un giovane promettente

Sanremo - Nuovo acquisto per la Sanremese che ha comunicato l'intesa con il Cagliari per l'ingaggio, con la formula del prestito fino al termine della prossima stagione, del terzino destro Klajdi Pici.

Nato a Borgomanero, in provincia di Novara, il 25 dicembre del 2001, nazionalità albanese, Pici è cresciuto nel Suno Novara, ha trascorsi nelle giovanili dell’Inter, ed è stato ingaggiato due anni fa dal Cagliari che lo ha fatto maturare in questo periodo nelle fila della sua Primavera. Per tesserarlo il club sardo nel 2017 ha battuto una folta concorrenza: sul terzino albanese, che ha fatto parte sia dell’Under17 che dell’Under19 del suo paese, avevano messo gli occhi Empoli, Fiorentina, Spezia, Entella, Sampdoria, Alessandria, Lugano, Genk e la stessa Inter. Grazie all’intermediazione dell’agente albanese Dorian Shkira, il Cagliari è riuscito ad assicurarsi questo promettente talento che in Albania gode della massima stima e viene considerato un prospetto di sicuro avvenire. Pici è dotato di piedi buoni ed è il classico calciatore polivalente: nel corso della sua breve carriera è stato impiegato sia sulla fascia destra che in mediana al centro, davanti alla difesa.

La Sanremese Calcio comunica, altresì, che sarà aggregato alla prima squadra e si metterà agli ordini di mister Nicola Ascoli anche l’attaccante Francesco Pellicanò. Fantasista, classe 2002, Pellicanò è appena rientrato dal Genoa per fine prestito ed è uno degli elementi più promettenti del vivaio biancoazzurro.