La Sanremese fa suo il derby con il Savona

Le reti ad inizio ripresa di Spinosa e dell'ex Molino sigillano il match del "Comunale" permettendo alla squadra di Lupo di riprendersi il secondo posto solitario. Savona, ora quarto, incappa nella prima sconfitta esterna della stagione

Sanremo - Si respira una grande atmosfera ieri pomeriggio al "Comunale" di Sanremo per il sempre attesissimo derby tra Sanremese e Savona formazioni entrambe appaiate al secondo posto in classifica insieme al Casale. Davanti a una notevole cornice di pubblico sia matuziani che striscioni cercavano il riscatto dopo i risultati del precedente turno con una sconfitta in casa della Folgore Caratese per i padroni di casa odierni e un pareggio al "Bacigalupo" in rimonta contro la Pro Dronero per gli ospiti.



Le formazioni: Mister Lupo deve fare a meno dello squalificato Taddei e a centrocampo trova così spazio il neo acquisto Acampora. Per il resto è formazione tipo, con Lo Bosco in attacco supportato da Scalzi e Molino. Rispondono gli ospiti con il vice cannoniere del torneo Virdis insieme al fantasista Lombardi e a Bacigalupo.



Primo tempo: Prime emozioni che si concentrano a inizio gara. Già dopo 60" secondi la Sanremese si fa vedere in avanti con Scalzi che serve Lo Bosco, ma il tiro del numero 19 viene respinto dalla difesa ospite. Al 7’ ci prova Spinosa dalla distanza, ma il suo tentativo finisce alto. Passano tre minuti e Molino tenta la via del gol su punizione: sfera che è facile preda di Fiory. All'11°, alla prima uscita offensiva del Savona, ci vuole un intervento prodigioso di Manis che nega così il vantaggio ospite grazie al colpo di testa di Lombardi. Due minuti più tardi grande occasione per Lo Bosco che, da posizione defilata, prova un diagonale che, però, finisce di poco a lato. La prima frazione si chiude al 41’ con il tentativo di Scalzi che finisce sul fondo. Squadre al riposo negli spogliatoi sul parziale invariato di 0 - 0.



Ripresa: Ad inizio ripresa mister Lupo deve rinunciare ad Acampora, fermato da un problema muscolare. Al suo posto entra Gagliardi. Alla prima occasione la Sanremese passa in vantaggio: è il 47° e Spinosa apre le marcature con un tocco preciso al termine di un’azione personale con la palla che tocca il palo interno e si insacca alla sinistra del portiere. La Sanremese si dimostra poi abile a controllare il gioco e, al minuto 61, chiude il match. Servito da Scalzi è l'ex di turno Molino a siglare la rete del definitivo 2-0 con un piattone destro che non lascia scampo a Fiory.

Il Savona si fa vedere dalle parti di Manis al 69’ con il tiro del neo entrato Piacentini, ma palla che termina alta. Passano due minuti e Scalzi tenta la conclusione mancina con sfera che viene bloccata a terra dall’estremo difensore savonese. All’82’ Rotulo si costruisce la grande occasione per il 3-0 recuperando un pallone alla difesa ospite, ma a tu per tu con il portiere conclude a lato. La gara si chiude senza altre particolari emozioni e, al triplice fischio, può esplodere la gioia del Comunale con la squadra a festeggiare sotto la Gradinata Nord. Tre punti che riconsegnano alla Sanremese il secondo posto in solitaria riducendo lo svantaggio dalla prima della classe Lecco a -8 dato che la capolista è stata fermata sul pareggio nel big match con il Casale. Il Savona, ora quarto, incappa invece nella prima sconfitta esterna stagionale e per la seconda volta in tutto il campionato, dopo la gara con il Casale, non riesce a siglare neanche una rete.



Tabellino



Sanremese - Savona 2 - 0

Marcatori: 42° Spinosa, 61° Molino



Note: ammoniti Grandoni (SAV), Lo Bosco (SAN), Degl’Innocenti (SAV) e Miele (SAV), calci d’angolo 4-3, recuperi 0' e 4', spettatori 850 circa.



SanremeseA disp.: 22 Morelli, 15 Montanaro, 17 Ciotoli, 18 Carletti, 29 Guida



Savona: 1 Fiory, 2 Vittiglio (20 Piacentini), 3 Grani (19 Aretuso), 4 Venneri, 5 Grandoni (17 Kallon), 6 Garbini (18 Tognoni), 7 Cambiaso, 8 Degl’Innocenti (15 Miele), 9 Bacigalupo, 10 Lombardi, 11 Virdis. All. Grandoni

A disp.: 12 Gallo, 13 Federico, 14 Guarco, 16 Torelli



Arbitro: Sig. Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistente N°1: Sig. Lorenzo Giuggioli di Grosseto

Assistente N°2: Sig. Domenico Castro di Livorno