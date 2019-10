La Lucchese si rinforza, preso un nuovo portiere

Lucca - Colpo di mercato per la blasonata Lucchese. Nella giornata di ieri il club rossonero ha annunciato l'ingaggio del portiere classe '92 Jacopo Coletta.



Ha iniziato la carriera nelle giovanili del Chievo Verona difendendo in 38 occasioni i pali della porta della Primavera, successivamente ha giocato con Lumezzane, Spal e Fondi tra Serie C e Serie D. Nella scorsa stagione ha invece difeso la porta del Picerno, vincendo il campionato di serie D con 22 presenze all'attivo. In totale in carriera 60 presenze tra Serie D e Serie C.



Coletta è già a disposizione di mister Francesco Monaco e ieri pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.



L.G. -->