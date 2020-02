La Lavagnese torna alla vittoria e "vede" la salvezza

La Lavagnese è completamente un'altra squadra rispetto al deficitario girone di andata, questa è oramai una certezza. La squadra di Nucera, trascinata dai gol dei neo acquisti invernali Tripoli e Cantatore, batte l'ostico Fossano, conquista tre punti pesantissimi e per la prima volta in stagione esce dalla zona retrocessione. Se il campionato fosse finito ieri la squadra bianconera sarebbe salva senza neanche dover disputare i Play - Out. Passi avanti innegabili per il sodalizio di Lavagna.



In cronaca la prima occasione capita sulla testa di Cantatore all'11' ma il centrocampista bianconero è sfortunato e conclude a lato, è il preludio alla rete di Tripoli solo davanti al portiere che arriverà un minuto più tardi su pregevole assist di Edo Oneto. La Lavagnese è in partita e potrebbe raddoppiare già al 22' quando lo stesso Edo Oneto si fa ipnotizzare da Merlano e gli calcia addosso una forte conclusione da distanza ravvicinata. Solo Lavagnese nella prima frazione, al 30' Luca Oneto e al 33' Romanengo provano la conclusione ma non inquadrando lo specchio della porta, ancora al 40' Tripoli impegna l'estremo difensore piemontese che va a togliere la punizione dell'undici bianconero dal sette.



Prima del riposo Lavagnese al raddoppio con una grandissima rete di Cantatore da distanza importante di controbalzo nel sette. La prima frazione si chiude qui con un'ottima Lavagnese e un Fossano frastornato che deve sovente ricorrere al fallo per interrompere l'azione locale, soprattutto sull'imprendibile D'Orsi.



Nella seconda parte di gara i bianconeri non calano di concentrazione e cercano di guidare l'azione, al 50' Pagliaro prova però a sorprendere Scatolini, ma il numero uno lavagnese è sempre concentrato e al posto giusto. Dopo 5 minuti anche il neo entrato Casagrande fa partire un missile che sorvola abbondantemente la traversa. Al 66' doppia grande occasione per la Lavagnese con Tripoli ed Edo Oneto che trovano entrambe le volte Merlano alla pronta guardia dei pali. Al 70' l'episodio che potrebbe cambiare la partita, Sangare sguscia sulla sinistra ed è abile a procurarsi un calcio di rigore inducendo Casagrande all'ingenuo fallo. Il destino però vuole che Chiappino dal dischetto calci malamente a lato lasciando immutato il risultato. Un paio di conclusioni di Cristini al 75' e soprattutto Giraudo S. all'86' non impensieriscono Scatolini che risulta sempre più punto di riferimento. Insomma una grande vittoria per una grande Lavagnese che guarda con fiducia al finale di stagione.



Tabellino



Lavagnese - Fossano 2 - 0

Marcatori: 12° Tripoli, 44° Cantatore



Note: al 70° Chiappino (F) calcia a lato un calcio di rigore, ammoniti Oneto L. (L), Crsitini e Sangare (F) e mister Nucera (L), angoli 4 - 2.



Lavagnese: Scatolini, Oneto L. (46' Casagrande), Di Vittorio, Avellino, Basso G., Rossini, Cantatore, Romanengo (83' Bagnato), Oneto E. (85' El Hadj Katim), D'Orsi (53' Basso S.), Tripoli (72' Alluci).

A disp.: Nassano, Bacigalupo, Di Lisi, Bei. All. Gianni Nucera.



Fossano: Merlano, Boloca (46' Galvagno), Scotto, Cristini, Pagliaro, D'Ippolito, Giraudo F., Coviello, Bergesio, Chiappino (78' Giraudo S.), D'Ambrosio (28' Sangare).

A disp.: Bosia, Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Zeni, Fogliarino. All. Fabrizio Viassi.



Arbitro Signor Angelo Tomasi di Lecce.

Assistenti Signori Marco Roncari di Vicenza e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto