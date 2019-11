La Lavagnese torna alla vittoria

Lavagna - Gran bella vittoria ieri al "Riboli" per la Lavagnese che grazie ad una rete dell'ultimo arrivato D'Orsi riesce ad avere la meglio di un Chieri che si dimostra avversario tosta e caparbio come c'era da aspettarsi vista l'ottima classifica degli azzurri piemontesi.



L'undici di mister Morgia parte subito a testa bassa e al 9' Sbordone dal limite dell'area destro lascia partire una sassata che si schianta sulla base del palo opposto con Nassano immobile, Lavagnese graziata. Al quarto d'ora ci provano Johnson per il Chieri e Bellucci per la Lavagnese, ma i rispettivi numeri uno sono pronti a respingere le incursioni nemiche. Al 19' però la Lavagnese lascia tutti di stucco, un'azione orchestrata dal rinvio di Nassano che giunge a Bellucci il quale serve con un perfetto taglio l'accorrente D'Orsi che s'insinua tra le maglie avversarie e trafigge l'incolpevole Luppi. Al 21' entrambi gli Oneto provano la conclusione, ma l'estremo difensore piemontese è ben presente e sventa le minacce bianconere. La partita si fa spigolosa e Giacinti rimedia al 25' il primo giallo della gara per un netto fallo ai danni di Romanengo. Al 40' anche Edo Oneto viene ammonito per un duro intervento ai danni di Giacinti e nei minuti finali della prima frazione i padroni di casa reclamano per un sospetto contatto in area tra un difensore ospite e D'Orsi che però il signor Luca De Angeli di Milano decide di non sanzionare. Si va al riposo con i locali, autori di un ottima prima frazione, meritatamente in vantaggio.



La ripresa si apre con una buona Lavagnese che intorpidisce la manovra piemontese tant'è vero che Melandri spreca in malo modo da posizione favorevole. Prima dell'ora di gioco mister Morgia cerca di dare freschezza alla manovra dei suoi inserendo Pautassi e Di Lorenzo al posto di Della Valle e Casanova, ma ad essere pericolosa è la Lavagnese con Edo Oneto che, liberatosi bene dalla marcatura avversaria, colpisce il palo da distanza ravvicinata.

Poi grandinata di sostituzioni per cambiare il risultato con Nucera che inserisce Perasso, Bonaventura e Alluci al posto di Bellucci, D'Orsi e Basso G. e Morgia che manda in campo Campagna, Bragadin e Ozara al posto di Giacinti, Varano e Sbordone ma il risultato non cambia. In questa convulsa fase finale della gara tanti falli e azioni molto frammentate che costano l'ammonizione e Basso G., Pautassi, Di Lorenzo, Romanengo e Alluci.



Poi il triplice fischio che vale una grande vittoria e tre punti d'oro per Avellino e compagni che nelle prossime due giornate saranno chiamati alla conferma in due trasferte in due scontri salvezza contro Fezzanese e Bra.



Tabellino



Lavagnese - Chieri 1 - 0

Marcatore: 19° D'Orsi



Note: ammoniti al 25' Giacinti, al 40' Oneto E., al 72' Basso G., al 77' Pautassi, al 79' Di Lorenzo, all'84' Romanengo, al 93' Alluci e mister Morgia, calci d'angolo 4 - 8.



Lavagnese: Nassano, Bacigalupo, Di Vittorio, Avellino, Basso G. (76' Alluci), Casagrande, Oneto L., Romanengo, Oneto E., D'Orsi (76' Bonaventura), Bellucci (67' Perasso). All. Nucera

A disp.: Costa, Mannucci, Lamonica, Bagnato, Righetti, Basso S.



Chieri: Luppi, Nouri, Casanova (59' Di Lorenzo), Giacinti (67' Campagna), Benedetto, Conrotto, Melandri, Della Valle (54' Pautassi), Johnson, Varano (70' Bragadin), Sbordone (80' Ozara). All. Morgia

A disp.: Bertoglio, Bellocchio, Di Sparti, Barcellona.



Arbitro Signor Luca De Angeli di Milano.

Assistenti Signori Giuseppe Lipari di Brescia e Adriano Gervasoni di Bergamo.