La Lavagnese sbatte sulle traverse, solo un pari con il Ligorna

Se domenica scorsa il punto ottenuto dalla Lavagnesea Sanremo è da considerarsi d'oro il pareggio ottenuto ieri pomeriggio al "Riboli" nello scontro diretto contro il Ligorna fanalino di coda sono due punti da considerarsi incredibilmente persi contro un avversario apparso onestamente modesto e alla portata dei ragazzi di mister Nucera



Gara manovrata fin dall'inizio dai bianconeri che sfiorano il vantaggio già al 1' con Perasso la cui bordata a portiere battuto viene respinta nell'area piccola da un difensore ospite. Una delle due parate della partita di Scatolini avviene poi al 5' quando Chiarabini impegna a terra l'ex estremo difensore del Casale, ma senza patemi. La Lavagnese è ben organizzata e prova a far uscire dalla tana un Ligorna accorto e ben chiuso in difesa, Tripoli al 15' ha una grande occasione, ma Bulgarelli gli toglie letteralmente la palla dalla testa. Al 32' ancora pericolosa la Lavagnese con un gran tiro di Giammarco Basso che viene respinto in maniera del tutto fortunosa dal numero uno ospite, poi al 37' la prima traversa della gara colpita da Edo Oneto e sulla ribattuta il grossolano errore di Alluci che colpisce di testa a lato della porta azzurra. La prima frazione si chiude così con un po' di amaro in bocca, ma la consapevolezza di poter sfondare alla distanza, una per parte le ammonizioni con Alluci tra i padroni di casa e Gulli tra gli ospiti.



Inizia la seconda frazione nello stesso modo in cui era cominciata la prima, subito Perasso e poi Rossini provano la conclusione trovando sulla propria strada un gran Bulgarelli, poi nel giro di tre minuti altrettanti cambi che spezzano gli equilibri, Cantatore per Alluci tra i bianconeri e Castellano e Mitta per Vallerga e Pondaco per gli ospiti aumentano il ritmo ed il primo a farne le spese è Gulli del Ligorna che si becca la seconda ammonizione e finisce anzitempo negli spogliatoi. Immediatamente Sonetti, il diesse genovese che fa le veci da allenatore dopo le dimissioni di Monteforte, tampona l'inferiorità numerica inserendo Capotos al posto di Corsini e passando ad un più prudente 4-4-1, ma passano otto minuti e la Lavagnese si porta in vantaggio grazie al tap in di Edoardo Oneto che insacca la respinta di Bulgarelli dopo una rovesciata di Cantatore su cross di Luca Oneto. Entrambi i mister optano per un cambio con Mancini che sostituisce Ferrante per gli ospiti e Bonaventura per Tripoli nella Lavagnese. Purtroppo sarà la mossa del Ligorna a dare i suoi frutti perchè su un'errata uscita difensiva bianconera Chiarabini sarà chirurgico a punire Scatolini con il primo vero tiro in porta all'82'! Mister Nucera tenta poi il tutto per tutto inserendo El Hadj al posto di Romanengo ma il Ligorna è bravo a chiudersi con tutte le proprie forze e soprattutto fortunato perchè all'89' Bulgarelli è prodigioso ad andare a prendere nel sette un bolide di Bonaventura e al 94' Bonaventura colpisce la seconda traversa dell'incontro.



Finisce con l'espulsione di Perasso dalla panchina per qualche parola di troppo all'indirizzo della panchina ospite e soprattutto con tanto rammarico per aver sprecato un'importantissima occasione di accorciare la classifica per uscire dai play-out.



Tabellino



Lavagnese - Ligorna 1 - 1

Marcatori: 76° E. Oneto (LA), 82° Chiarabini (LI)



Note: espulsi al 68' Gulli (LI) per somma di ammonizioni e al 94' Perasso (LA) dalla panchina per proteste, ammoniti Alluci, Tripoli, Oneto E. (LA), Gulli, Zunino (LI), calci d'angolo 4 - 1.



LAVAGNESE: Scatolini, Oneto L., Casagrande, Queirolo, Basso G., Rossini, Perasso (90' Bei), Romanengo (84' El Hadj Katim), Oneto E., Alluci (59' Cantatore), Tripoli (80' Bonaventura).

A disp.: Nassano, Bacigalupo, Di Vittorio, Di Lisi, Bagnato. All. Gianni Nucera.



LIGORNA: Bulgarelli, Danovaro, Ferrante (78' Mancini), Gulli, Gallotti, Gnecchi, Zunino, Pondaco (62' Mitta), Vallerga (61' Castellano), Chiarabini, Corsini (68' Capotos).

A disp.: Atzori, Bettella, Leone, Bennati, Fasce. All. Davide Sonetti.



Arbitro Signor Enrico Gemelli di Messina.

Assistenti Signori Daniele Santini di Savona e Matteo Della Monica di La Spezia.