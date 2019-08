La Lavagnese rinforza anche la mediana

Lavagna - Dopo aver sistemato la difesa con Oneto e l'attacco con il "gigante" Chirs Gueye El Hadji Katim la Lavagnese chiude anche per un centrocampista e come per Oneto si tratta di un gradito ritorno. Dopo due campionati al Sestri Levante con 29 presenze e 1 gol Francesco Bagnato, centrocampista classe 2000, torna a calcare l'erba del "Riboli". L'operazione gestita dal Ds Adani è stata fulminea anche grazie alla fattiva collaborazione del Sestri Levante che si ringrazia per la disponibilità a dare precedenza al desiderio del ragazzo.

Francesco già da oggi si allena in gruppo e sarà disponibile alla convocazione per la gara di domenica prossima in casa contro il Ghivizzano che rappresenterà la giornata numero 1 di questo diciottesimo campionato consecutivo in serie D per il team del Presidente Compagnoni e del Mister Nucera.