La Lavagnese ha scelto il suo nuovo allenatore

Trovano conferma le indiscrezioni delle scorse settimane. Definito anche tutto lo staff tecnico della Prima Squadra bianconera

Lavagna - Per un Tabbiani che va, ufficializzato proprio oggi il suo ingaggio da parte della Genova Calcio, ecco un Giovanni Nucera che arriva. Sarà l'ex vice allenatore di mister Venuti e proprio Tabbiani il neo tecnico della Lavagnese nella prossima stagione. Trovano così conferma le anticipazioni fornitevi al momento della separazione da mister Tabbiani. Allenatore in seconda di Nucera sarà Vincenzo Ranieri che nella passata stagione, oltre a svolgere la preziosa funzione di uomo spogliatoio ha guidato gli allievi regionali leva 2002 conseguendo anche il patentino di allenatore Uefa B. La figura del Preparatore atletico sarà ricoperta dal Professor Alessandro Mariani, laureato in Scienze Motorie con indirizzo tecnico-sportivo all'Università di Genova, istruttore Fidal, allenatore di base e preparatore atletico FIGC, in attività sia come allenatore che come preparatore atletico da più di 20 anni, con esperienze di campo anche nel Genoa Cfc. A Fabrizio Genovese, già nell'organico del settore giovanile bianconero, sarà assegnato il ruolo di Preparatore dei portieri. Match Analyst sarà Simone Tuccio, già collaboratore nella scorsa stagione.



G.L.