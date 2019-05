Lavagna - Non sarà mister Tabbiani l'allenatore della Lavagnese nella prossima stagione. Dopo aver conquistato la salvezza in Serie D con una giornata di anticipo l'allenatore e il club di Lavagna hanno deciso di comune accordo di separarsi. Il club del presidente Compagnoni in vista di un cambiamento di programmi a livello societario potrebbe decidere per un piccolo ridimensionamento. Una delle possibilità per la panchina dei bianconeri per la prossima stagione potrebbe essere Gianni Nucera, ma al momento si tratta solo di voci.