La LND piange Andrea Rinaldi

La Lega Nazionale Dilettanti piange la prematura e tragica scomparsa di Andrea Rinaldi. 19 anni, centrocampista in forza al Legnano, club di Serie D, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, il giovane calciatore è stato colpito da un aneurisma cerebrale durante un allenamento individuale presso la sua abitazione. Ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale di Varese, Andrea ha lottato per tre giorni tra la vita e la morte. La notizia del suo decesso ha sconvolto e commosso tutto il mondo del calcio, non solo quello dilettantistico. “Sono profondamente rattristato per la morte di Andrea - ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia - è doloroso anche solo pensare che un giovane di 19 anni possa essere stato strappato in questo modo alla vita e ai suoi sogni di atleta. A nome mio, del Dipartimento Interregionale e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti, desidero esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia del ragazzo e alla comunità sportiva del Legnano”.