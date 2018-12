La LND ha ratificato l'anticipo per Chieri - Fezzanese

La partita chiuderà il girone di andata del Girone A di Serie D e si disputerà allo stadio "Bosia" di Asti

La Spezia - Si giocherà in anticipo a Sabato 22 Dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio "Bosia" di Asti la sfida valevole per la XVII giornata, ultima del girone di andata, del Girone A di Serie D tra Chieri e Fezzanese. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ratificato l'accordo intercorso tra le due Società. La partita era inizialmente in programma per Domenica 23 Dicembre alle ore 14:30. La squadra di mister Sabatini ha ripreso nella giornata di ieri la preparazione in vista dell'ultimo impegno ufficiale dell'anno.