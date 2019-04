La Folgore Caratese si impone in casa del Savona

Successo di misura per i brianzoli: decide un'autorete di Piacentini dopo il botta e risposta tra Valotti e Virdis. La squadra di Longo torna in corsa per i Play - Off che ora distano solo due lunghezze

Savona - La Folgore Caratese regola 1 - 2 a domicilio il Savona e si riaffaccia con prepotenza in zona Play - Off ora distante solo due lunghezze. La XXXI giornata riconsegna al campionato una squadra completa in ogni reparto e capace di andarsela a giocare alla pari contro qualunque formazione, mostrando una condizione di forma importante, quando rimangono da disputare ancora tre turni per arrivare al termine della regoular season. Il successo al “Valerio Bacigalupo” vale il 5° risultato utile consecutivo e il 13° punto sui 15 a disposizione per i brianzoli.



Le formazioni: Grandoni, squalificato e sostituito in panchina da Casazza, è ancora senza i centrali difensivi Vittiglio e Guarco appiedati dal Giudice Sportivo. L'allenatore conferma il 4-3-1-2 delle ultime due uscite, arretrando Bacigalupo nel ruolo di terzino destro con Cambiaso confermato all'altezza della mediana. In avanti ancora Piacentini e Virdis, con Degl'Innocenti, preferito a Lombardi, nelle vesti di trequartista. Assenza pesante invece per il tecnico lombardo Emilio Longo che deve rinunciare a Gioè, bomber ospite con 18 reti vice capocannoniere del torneo sostituito al centro dell'attacco dall'ex Sanremese La Fauci nel tridente con Valotti e Carbonaro. Cacciatore guida la difesa dove viene confermato Gerevini, in porta Del Ventisette prende il posto dell'assente Reinero.



Cronaca: Parte più propositivo il Savona: al 7° Cacciatore anticipa ottimamente Virdis sul traversone di Cambiaso. Un minuto dopo è invece Virdis a scattare sul filo del fuorigioco e centrare per Piacentini in ritardo sul cross del compagno. Al 19° la partita la sbloccano gli ospiti al primo vero affondo: Vingiano se ne va in contropiede, palla precisa per Valotti che di piatto destro infila Fiory sul secondo palo. Il Savona reagisce e alla mezzora trova il gol del pareggio su calcio di rigore. Degl’Innocenti in contrasto va giù in area di rigore e l’arbitro assegna la massima punizione. Dagli undici metri Virdis non sbaglia e fa 1-1 realizzando la sua 17° marcatura stagionale. Al 36° Savona pericoloso ancora con Virdis che servito da Piacentini conclude alto sulla traversa. Al 43° "Striscioni" che ci provano su piazzato con Degl’Innocenti, palla vicina ai legni della porta di Del Ventisette. Le due squadre vanno al riposo sull’1-1.



Ripresa: Parte il secondo tempo e dopo 5' minuti la Folgore Caratese è di nuovo in vantaggio. Palla tagliata di Burato da calcio d’angolo e deviazione di testa di Piacentini che insacca nella propria porta alle spalle di Fiory. Sfortunata autorete per l'attaccante ex Albissola. Un minuto prima dell'ora di gioco la squadra di Grandoni sfiora il pareggio: Cambiaso smarca Bacigalupo, conclusione in porta del N°2 ligure, ma Del Ventisette si oppone con una bella parata. Al 62° ci prova Carbonaro ad impensierire Fiory, ma il tiro termina a lato. Al 76° spunto personale di Kallon, il velocissimo classe 2001 era subentrato a partita in corso, ma la conclusione non impensierisce Del Ventisette. Subito dopo Carbonaro approfitta di un errore in disimpegno di Venneri per far suo la sfera, ma il tiro è alto sulla traversa. All'82° Savona vicinissimo al pareggio con una conclusione potente di Bacigalupo, palla prima deviata da un giocatore della Folgore Caratese che poi finisce sul palo. All'85° ancora Kallon in evidenza in area di rigore, Del Ventisette è attento sulla conclusione dell’attaccante, mentre al 44' calcio di punizione insidioso dell'altro neo entrato Lombardi che mette i brividi a Del Ventisette con la palla fuori di poco dallo specchio della porta. Finisce con la vittoria dei brianzoli del presidente Criscitiello che con questi tre punti riaprono la loro corsa per una posizione nei Play - Off e nel match di Giovedì ospiteranno tra le mura amiche la Pro Dronero.



Tabellino



Savona - Folgore Caratese 1 - 2

Marcatori: 19° Valotti (F), 31° [Rig.] Virdis (S), 50° aut. Piacentini



Note: ammoniti Degl'Innocenti (S), Burato (F), Poesio (F), Cacciatore (F) e Gerevini (F), angoli 1 - 3



Savona (4 - 3 - 1 - 2): Fiory, Bacigalupo, Grani, Venneri, Miele (19'st Miele), Garbini, Cambiaso, Torelli (30'st Lombardi), Piacentini (36'st Tognoni), Degl'Innocenti (26'st Aretuso), Virdis. All. Grandoni, squalificato, in panchina Casazza

A disp.: Gallo, David, Federico, Zola, Muzzi.



Folgore Caratese (4 - 3 - 3): Del Ventisette, Gerevini, Burato, Cacciatore, Monticone, Carbonaro, Poesio, La Fauci (29'st Ngom), Vingiano (21'st Ciko), Valotti. All. Longo

A disp. Brambilla, Pertica, Carrara, Daynè, Penna, Drovetti, Rossetto.



Arbitro: Sig. Cosseddu di Nuoro

Assistenti: Sig. Pandolfo di Castelfranco Veneto e Sig. Cioffredi di Padova



L.G.