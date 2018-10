La Folgore Caratese esonera mister Siciliano

E' la prima panchina che salta nel Girone A dopo appena tre giornate di campionato. Già scelto il sostituto

Carate Brianza - Mister Sandro Siciliano non è più l'allenatore della Folgore Caratese. E' costato caro all'ex allenatore del Savona il pareggio di domenica scorsa con l'Arconatese. Il presidente Michele Criscitiello ha deciso di esonerare il tecnico e per la nuova guida della Prima Squadra ha scelto mister Emilio Longo. Nato il 25 agosto 1973 a Salerno il neo allenatore della Folgore è in possesso del patentino di prima categoria UEFA Pro avendo superato il Master a Coverciano. Nelle ultime due stagioni aveva guidato la Cavese. E' la prima panchina che salta nel Girone A dopo appena tre giornate di campionato. Di seguito il comunicato ufficiale.



"La U.S. Folgore Caratese comunica che in data odierna il Sig. Sandro Siciliano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Mister Siciliano va la gratitudine e il ringraziamento per il lavoro svolto in questi 14 mesi con la nostra società. Allo stesso tempo U.S. Folgore Caratese comunica che la gestione della prima squadra sarà affidata a Mister Emilio Longo, al quale va il benvenuto di tutta la dirigenza biancazzurra. Il primo allenamento è in programma nel pomeriggio di martedì alle 15.00, presso il Centro Sportivo di Verano Brianza."