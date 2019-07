La Fezzanese ufficializza le prime riconferme

Fezzano (Sp) - Nella tarda serata di ieri la Fezzanese ha ufficializzato le prime dieci riconferme alla rosa della Prima Squadra che per il terzo campionato consecutivo sarà guidata in panchina da mister Gabriele Sabatini. Rimarranno a difendere i colori dei "Verdi" di Fezzano veterani come Daniele De Martino, difensore, e Alessandro Grasselli, centrocampista, entrambi classe '92. Ad accomunarli anche il fatto che la stagione 2019/2020 sarà per entrambi la numero sette nel sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. De Martino, dopo la partenza verso Seregno di Baudi, erediterà anche i gradi di capitano, mentre Grasselli sarà il suo vice. Uno sforzo importante poi la società "Verde" l'ha fatto per trattenere il richiestissimo Cherif Diallò, attaccante classe '97, vera rivelazione dello scorso campionato all'esordio assoluto in Serie D. A difendere i pali della porta ci sarà per il terzo anno consecutivo il portiere Pierfrancesco Greci, classe '99 e reduce da una grandissima stagione. Terza stagione a Fezzano anche per i difensori Luca Gavini, classe '99, Alessandro Terminello, classe '97, e Matteo Zavatto, classe '95. Dopo il primo torneo in maglia "Verde" conferma anche per l'attaccante classe '95 Bruzzi Elia, che sta recuperando dopo l'operazione al crociato, e i centrocampisti Francesco Cantatore, classe '93, e il classe '98 Luca Cecchetti. La società, che con il Direttore Sportivo Fabio Lorieri in testa, sta sondando il mercato per regalare i primi rinforzi a mister Sabatini, fa sapere che la preparazione precampionato inizierà Mercoledì 24 Luglio presso il Centro Sportivo ONFA dell'Aereonautica di Cadimare alla Spezia.