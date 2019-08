La Fezzanese ufficializza il giovane Tivegna

Portovenere - Nuovo giovane arrivo per la Fezzanese che, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet nella giornata di ieri, ha presentato l'attaccante Erik Tivegna. "Sono veramente orgoglioso e contento di poter finalmente iniziare questa esperienza con la Fezzanese." - dichiara il neo fezzanotto a www.fezzanese.it - "Ringrazio il presidente Stradini per l'opportunità che mi ha concesso di vestire la maglia "Verde". Mi metto a disposizione di mister Sabatini e dei miei compagni per cercare di raggiungere il più presto possibile gli obbiettivi che la Società si è prefissa!" Classe 2001 Tivegna è un attaccante mancino che può disimpegnarsi sia nel ruolo di punta centrale che in quello di ala destra. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Beretti della Carrarese, ma è cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio fino ad indossa la maglia dell'Under 17 con cui ha realizzato 12 reti in 21 incontri disputati. Ora inizia ufficialmente la sua avventura alla corte di mister Sabatini.