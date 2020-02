La Fezzanese torna sul mercato e si assicura un ex professionista!

Portovenere - Torna sul mercato la Fezzanese che, dopo quattro sconfitte consecutive che l'hanno vista per la prima volta in stagione entrare in zona Play - Out, mette a segno un colpo di sicuro prestigio assicurandosi un calciatore in regime di svincolo che vanta grande esperienza nel calcio dei professionisti.



Stiamo parlando di Giovanni Della Corte esterno mancino a tutta fascia che può essere utilizzato sia in posizione più arretrata che in posizione offensiva. Classe '95, 178 cm. di altezza per 69 Kg. di peso forma, nella prima parte di campionato aveva totalizzato 12 presenze con la maglia della Fidelis Andria, nel Girone H, svincolandosi a Dicembre. In precedenza lo si ricorda per una lunga esperienza in Serie C tra Pontedera e Paganese Calcio, con questi ultimi ha militato per quattro stagioni consecutive totalizzando complessivamente 102 presenze e 2 reti tra i professionisti. In Serie D, agli esordi in carriera, ha indossato le maglie di Mariano Keller e Cavese in due distinte stagioni con complessive 54 presenze e 3 reti.



Il neo giocatore dei "Verdi" di Fezzano ha svolto ieri pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Sabatini per la gara interna con il Seravezza Pozzi questa domenica alle ore 14:30 al "Miro Luperi" di Sarzana.



"Sono non solo contento, ma contentissimo di essere arrivato alla Fezzanese. Ringrazio sentitamente la Società per l'opportunità che mi ha voluto concedere." - dichiara lo stesso Della Corte a www.fezzanese.it - "Spero di raggiungere al più presto gli obbiettivi che questa Società si è prefissata assieme ai miei compagni. Il mio obbiettivo è quello di fare un ottimo finale di stagione sia con la squadra che a livello personale. Forza Verdi, diamoci sotto!"



Una grande trattative messa a segno dal Direttore Sportivo Fabio Lorieri anche grazie ai buoni uffici con Franco Micco, agente del forte calciatore campano.