La Fezzanese sospende ogni attività fino a data da destinarsi

Sospensione totale degli allenamenti e di ogni attività. Questa la decisione presa ieri dalla Fezzanese per quanto riguarda Prima Squadra e Juniores Nazionale. Inizialmente lo stop era previsto fino al 15 marzo compreso con possibile ripresa dell'attività da lunedì 16 marzo, ma l'aggravarsi dell'emergenza per la diffusione del Covid-19 ha fatto propendere per questa drastica decisione la Società del Presidente Arnaldo Stradini.



Di seguito il comunicato ufficiale del club "Verde"



"U.s.d. Fezzanese Calcio 1930 comunica la totale sospensione dell'attività fino a data da destinarsi.



Per i giocatori della Prima Squadra è stato studiato dal preparatore atletico Jacopo Natale, su indicazioni di mister Gabriele Sabatini, un programma di allenamento personalizzato da seguire presso il proprio domicilio.



La Fezzanese, da sempre, mette la salute dei propri atleti e dei propri dirigenti davanti a tutto e ritiene quindi questo un provvedimento fondamentale e necessario al fine di tutelare la salute stessa dei propri tesserati non creando altresì ulteriori possibili problemi alla sanità pubblica locale.



Sarà cura della Società stessa informare i propri tesserati e gli addetti ai lavori della ripresa delle attività.



#restateacasa

#andràtuttobene

#forzaverdi"