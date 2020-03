La Fezzanese sospende ogni attività

U.s.d. Fezzanese Calcio 1930 comunica, per voce del proprio presidente Arnaldo Stradini, la totale sospensione delle attività sportive per quanto concerne la Prima Squadra di mister Sabatini e la Juniores Nazionale di mister Bonati.



Le due formazioni del sodalizio di Fezzano si fermeranno fino al prossimo 15 marzo compreso, data in cui verranno rivalutate le condizioni sanitarie nazionali e verrà presa una nuova decisione in merito.



La Lega Nazionale Dilettanti ha inoltre quest'oggi emanato un Comunicato Ufficiale in cui sospende ogni attività agonistica fino al prossimo 3 aprile compreso.



La Fezzanese, da sempre, mette la salute dei propri atleti e dei propri dirigenti davanti a tutto e ritiene quindi questo un provvedimento fondamentale e necessario al fine di tutelare la salute stessa dei propri tesserati non creando altresì ulteriori possibili problemi alla sanità pubblica locale.