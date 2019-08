La Fezzanese riscatta Bleve a titolo definitivo

Portovenere - Continua a puntare sui propri giovani la Fezzanese che riscatta a titolo definitivo il giovane portiere fuori quota classe 2000 Francesco Bleve dal Don Bosco Spezia. Il giocatore nelle ultime due stagioni aveva già vestito la maglia "Verde" in prestito dai salesiani distinguendosi con la formazione Juniores ed esordendo in Prima Squdra con due presenze in Eccellenza e una in Serie D. Con la squadra di mister Bonati era invece stato protagonista della vittoria del Titolo Regionale Juniores della Liguria e del secondo posto nel campionato Juniores Nazionale. "Sono felicissimo di essere finalmente un giocatore della Fezzanese a titolo definitivo. Prima che giocatore sono un grande tifoso di questa squadra e di questa Società." - dichiara lo stesso Bleve al sito ufficiale della Fezzanese www.fezzanese.it - "Voglio ringraziare il Don Bosco per avermi dato questa opportunità dove potrò confrontarmi un campionato prestigioso e impegnativo come la Serie D. Ringrazio sentitamente la famiglia Stradini per aver fatto questo sforzo nei miei confronti. Mi sento pronto, insieme alla squadra, per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Sempre Forza Verdi!" La squadra di Sabatini, dopo l'amichevole con il Canaletto, riprenderà questa sera la preparazione in Bottagna per poi disputare mercoledì mattina un'amichevole contro la San Marco Avenza, formazione di Eccellenza toscana allenata dall'ex trainer fezzanotto mister Massimo Plicanti. Sarà l'ultimo test amichevole prima dell'uscita ufficiale di Coppa Italia di domenica prossima in casa della Lavagnese.



G.L.