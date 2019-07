La Fezzanese presenta lo Staff Tecnico di mister Sabatini

Fezzano - La Fezzanese ha presentato ieri il nuovo Staff Tecnico a disposizione di mister Sabatini per la stagione 2019/2020. A fronte delle molte conferme, anche un'importante novità. Saranno ancora con l'allenatore spezzino il suo vice Paolo Chiodetti, il preparatore dei portiere Nicholas Puglione e il massaggiatore Giuseppe Ciani. Per tutti e tre la prossima sarà la terza stagione in maglia "Verde". La novità riguarda il Preparatore Atletico vista l'impossibilità di Pasquale Esposito, nonostante la conferma, di proseguire il rapporto con la Società del Presidente Arnaldo Stradini. Il Prof. Esposito ha infatti accettato un'importante offerta di lavoro e per questo motivo si è trasferito a Roma. Il sodalizio di Fezzano non si è fatto cogliere impreparato e dallo Spezia Calcio ha ingaggiato Jacopo Natale. Natale, classe '89, si è laureato in Scienze Motorie a Parma nel 2012. Negli ultimi sette anni è stato preparatore atletico nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio e nell'ultima stagione ha collaborato con mister Mattia Biso, ex calciatore proprio della Fezzanese, alla preparazione dell'Under17.



Queste le sue prime parole da neo fezzanotto:



""Come prima cosa vorrei ringraziare lo Spezia Calcio per avermi permesso di lavorare in questi sette anni con Staff di altissimo livello e quindi accrescere il mio bagaglio di esperienze e competenze. Con alcuni si è creato un legame di amicizia e quindi li saluto e ringrazio di cuore. Detto ciò ho pensato fosse giunto il momento di mettermi alla prova in un contesto diverso, con adulti e in un campionato vero come la Serie D. Per questo motivo ringrazio Presidente, Direttore e Mister per aver pensato a me. Le prime impressioni sono state quelle di aver trovato uno Staff affiatato, un gruppo serio e disponibile, quindi ottime basi. Penso ci aspetti una stagione impegnativa, ma sono molto stimolato e cercherò di mettere al servizio dei ragazzi e dello Staff le mie competenze!"