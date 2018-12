La Fezzanese premiata dal CONI della Spezia

Martedì 18 Dicembre durante la serata "Stelle nello Sport" importante riconoscimento per la Società del Presidente Stradini. La stessa serata perfettamente riuscita la classica cena di Natale del sodalizio fezzanotto.

La Spezia - E' stato veramente un martedì molto intenso quello dello scorso 18 Dicembre per la Fezzanese. In primis è andata in scena presso il ristorante del complesso dell'Aereonautica ONFA di Cadimare la consueta Cena di Natale della Società presieduta dal Presidente Arnaldo Stradini. Splendida la riuscita della serata in una cornice fantastica a cui hanno partecipato la dirigenza al gran completo a partire dalla famiglia Stradini, la Prima Squadra e la Juniores Nazionale, oltre agli staff di entrambe le formazioni. Inoltre gradita la presenza del Dott. "Nanni" Grazzini e della carta stampata. Durante la cena hanno presto la parola il Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini che ha tracciato un bilancio dell'ottima annata 2018 della Società sia a livello di Prima Squadra, dove è arrivata la vittoria del campionato di Eccellenza ligure, che della formazione Juniores, che ha conquistato il Titolo Regionale e un'ottimo piazzamento tra le prime otto formazioni d'Italia, e presentato i progetti per l'anno futuro per entrambe le formazioni. Hanno poi preso la parola il Dott. Luca Ginesi, lo stesso "Nanni" Grazzini, mister Sabatini Gabriele e giocatori rappresentativi come Daniele De Martino e Alessandro Grasselli ormai da sei anni ciascuno colonne del sodalizio "Verde". Non ha invece preso la parola il capitano Andrea Baudi perchè impegnato, insieme al dirigente fezzanotto D.O.C. Andrea Tedeschi, presso il Coni della Spezia dove la Fezzanese, durante la serata "Stelle nello Sport" è stata insignita di un'importante riconoscimenti per meriti sportivi per la vittoria del torneo di Eccellenza della Liguria della scorsa stagione, e la conseguente promozione in Serie D, e per la vittoria del Titolo Regionale ligure da parte della formazione Juniores. Consegnate anche medaglie ricordo per ogni giocatore della rosa.