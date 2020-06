La Fezzanese nomina gli avvocati Giotti e Rondini

Portovenere - Con un comunicato ufficiale la Fezzanese ha dato mandato agli Avvocati Fabio Giotti, del foro di Siena e già difensore della Ternana in passato, e Francesco Rondini del foro della Spezia di difenderla in tutte le sedi dopo la retrocessione subita a tavolino dalla Lnd per via della pandemia da Covid-19 con cristallizzazione delle classifiche nonostante la squadra di mister Sabatini si trovasse a pari merito con le formazioni di Bra e Ghiviborgo.



Una decisione che la Fezzanese non è disposta ad accettare: il ricorso degli spezzini farà leva soprattutto sul concetto di “demerito sportivo“, per il quale la Fezzanese non dovrebbe essere retrocessa d’ufficio trovandosi in zona playout e non in zona retrocessione “diretta”. Criteri definiti “principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”, applicati ad esempio per quanto riguarda il professionismo (Lega Pro).



Il lungo comunicato della Società del Presidente Arnaldo Stradini termina così:



"Per la Lega Pro, ad esempio, la classifica finale è stata già redatta sulla base dei suddetti criteri (cristallizzazione classifica alla sospensione con l’uso di criteri correttivi) che per la F.I.G.C. costituiscono evidentemente i “principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori” richiesti dalla U.E.F.A. per la determinazione finale delle classifiche nel caso in cui non sia possibile portare a termine le competizioni.



Sulla base di quanto sopra esposto invitiamo la F.I.G.C. e la L.N.D. a definire le classifiche finali della Serie D sulla base dei suddetti criteri già utilizzati nelle categorie professionistiche applicando altresì adeguatamente il “merito sportivo” a chi, con la classifica cristallizzata, non si trova nelle posizioni che determinato la retrocessione diretta.



Diversamente ci riserviamo ogni azione e difesa utile a salvaguardare il mantenimento del titolo sportivo della U.S.D. Fezzanese nel Campionato di Serie D nella prossima stagione sportiva 2020/2021."