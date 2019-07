La Co.Vi.So.D. dà parere positivo: Fezzanese iscritta alla prossima Serie D

Fezzano (Sp) - Con il parere positivo espresso questo pomeriggio dalla Co.Vi.So.D. la Fezzanese è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, quello della stagione 2019/2020. Per il sodalizio spezzino sarà il quarto campionato in IV Serie Nazionale negli ultimi cinque. Una piccola realtà come quella del borgo marinaro di Fezzano, circa 650 anime, ancora una volta rappresentata nella IV Serie Nazionale, il massimo campionato nazionale a livello dilettantistico, sfidando città e formazioni dalla grande storia e blasone. Ovviamente al settimo cielo la famiglia Stradini per aver completato in tempo l'iter di iscrizione adempiendo a tutti gli obblighi del caso. Questi i commenti rilasciati a caldo al sito ufficiale www.fezzanese.it dai due massimi esponenti del sodalizio fezzanotto.



"A volte ci sembra di sognare invece è tutto vero: la nostra piccola grande realtà è la seconda squadra della provincia." - dichiara il Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini - "Alle 15:43 di oggi la Co.Vi.So.D. ci ha comunicato che l'Usd Fezzanese ha completato positivamente l'iter per l'iscrizione al quarto campionato di Serie D della sua storia negli ultimi cinque anni, inframezzato da uno in Eccellenza vinto. Passione, serietà e competenza sono i segreti di questa incredibile escalation di successi che hanno coinvolto anche la squadra Juniores vincitrice del Titolo Regionale della Liguria due anni fa e capace di raggiungere un prestigioso secondo posto la scorsa stagione nel proprio girone del torneo Juniores Nazionale dopo un esaltante testa a testa con il Savona."



"em> " - commenta il Presidente Arnaldo Stradini - "Abbiamo la consapevolezza che il futuro ci potrà regalare nuove e inattese sorprese che potrebbero migliorare la nostra Società. Per ora faccio un caloroso in bocca al lupo a tutti i calciatori, allo staff, ai nostri dirigenti, ma anche tifosi e simpatizzanti al nostro grido...Forza Verdi!"



G.L.