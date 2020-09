L'ex direttore sportivo del Savona Canepa al Derthona

Mancava solo l'ufficialita: è arrivata oggi. L'ex direttore sportivo del Savona Fbc Roberto Canepa è ufficialmente il nuovo Direttore Generale dell'HSL Derthona neo promossa in Serie D in cerca di rilancio dopo il fallimento degli scorsi anni e la lunga e faticosa risalita nelle varie categorie dilettantistiche partendo dal basso.



Nel club di Tortona il dirigente genovese è stato fortemente voluto dall'ex presidente savonese Cristiano Cavalerie che, dallo scorso giugno, ricopre la carica di vice presidente in Piemonte.



Ad entrambi, da parte della Redazione di Calcio Spezzino, un caloroso in bocca al lupo in vista di questa nuova esperienza fuori dalla nostra regione.