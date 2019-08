L’ex capitano della Vibonese per la mediana del Savona

Savona - Colpo a centrocampo per il Savona, Kenneth Obodo classe ’85 nella prossima Stagione indosserà la maglia biancoblù.

Obodo, ha iniziato la sua carriera in Italia con il Pisa giocando tre stagioni e conquistando la Serie C.

L’esperienza Toscana l’ha portato in Serie B con il Grosseto e successivamente ha proseguito il suo percorso calcistico con Alessandria e Juve Stabia.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Vibonese con la quale con al fascia di Capitano ha conquistato la promozione in Serie C.