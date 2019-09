L'ex aquilotto Shekiladze è il super colpo per l'attacco del Savona

Savona - L'ambizioso Savona è grandissimo protagonista di queste ultime giornate di calciomercato. Mister Siciliano potrà contare su un nuovo centravanti vero e proprio lusso per la categoria. Arriva a vestire la maglia degli striscioni il bomber georgiano Irakli Shekiladze. Cresciuto nel Settore Giovanile del Baia in Georgia passa a vestire la maglia dell'Under19 dell'Empoli con cui esordisce in Prima Squadra in Coppa Italia segnando all'esordio contro la Fiorentina. In seguito in Serie B veste in 13 occasioni la maglia degli azzurri toscani e 1 volta quella del Latina. Scende in Serie C al Sud Tirol (11 presenze, ndr) per poi esplodere definitivamente al Tuttocuoio dove realizza 16 reti in 60 presenze. Viene acquistato dallo Spezia Calcio, con cui non esordirà mai in Serie B, ma viene ceduto in prestito alla Lucchese con altre 8 presenze in Serie C. Per l'attaccante di Zugdidi quella con in Savona sarà la prima annata nella IV Serie Nazionale, sicuramente un lusso per la categoria. Sono invece nove, con una rete, le presenze nella Nazionale Under21 della Georgia.



Non solo Shekiladze, il Savona pensa anche alla difesa e anche in questo caso mette a segno un colpo da categoria superiore mettendo sotto contratto l'ex Cuneo Andrea Castellana jolly difensivo classe '95. Nativo di Piacenza, vanta 105 presenze e 3 reti in Serie C con Pro Piacenza, Santarcangelo, Piacenza e Cuneo e 30 presenze e 3 reti in Serie D con la Pro Piacenza.