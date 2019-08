L'ambizioso Savona svela i suoi primi volti nuovi

Savona - Dal ritiro di Champoluc il nuovo Savona ha iniziato ad alzare i veli sulla propria nuova ambiziosa stagione. Propositi importanti quelli del sodalizio savonese appena passato di mano. E' il diesse Christian Papa a presentare il neo allenatore Siciliano, insieme ad alcuni giocatori confermati e ai primi acquisti. L'obbiettivo dichiarato quello di tentare la scalata alla Serie B nell'arco di tre campionati. Resteranno nella rosa a disposizione di Siciliano l'esterno d'attacco Tognoni, il centrocampista Bacigalupo, il difensore Grani e David. Per ora sei invece i volti nuovi già presentati alla stampa. Si parte con l'esperto difensore Jonathan Rossini in arrivo dall'Albissola con cui ha conquistato la salvezza in Serie C nell'ultimo torneo totalizzando 28 presenze. Lo svizzero, classe '89, vanta una lunga carriera tra Serie A con il Sassuolo, Serie B e Lega Pro per un totale di 223 presenze e 3 reti nei professionisti. Per lui quella con il Savona sarà la stagione del debutto in Serie D. Sempre dalla Serie C arriva il suo nuovo compagno di reparto ossia l'ex Imolese Alessio Tissone. Il classe '98, cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria, nell'ultimo biennio ha messo a referto 24 presenze con le maglie di Gavorrano, Rezzato e, appunto, Imolese. Completa i rinforzi per il reparto arretrato il classe '87 Tommaso Ghinassi in arrivo dai gialloblu del San Donato Tavarnelle. Il centrale difensivo, che vanta anche una presenza in Serie A con il Genoa, ha speso in pratica tutta la sua carriera in Serie C vestendo maglie quali quelle di Alessandria, Pistoiese, Figline, Prato, Pordenone, Siena e Fondi per un totale di 231 presenze e 5 reti tra i professionisti. Importante per il centrocampo l'ingaggio del forte mediano Donato Disabato in arrivo dalla Pro Patria (nella foto tratta dal sito ufficiale della Pro, ndr) reduce da una stagione con 20 presenze e 1 rete in Serie C. Per lui esperienze in cadetteria con Albinoleffe e Pro Vercelli e in Lega Pro con Prato, Carrarese e Pro Patria con cui vinse la Serie D. Tra i professionisti 120 presenze e 5 gol. A dargli manforte in mezzo al campo ci sarà il classe '94 ex Adriese Matteo Buratto. Anche lui, come i suoi nuovi compagni, vanta esperienze tra i professionisti con cinque campionati in Serie C di cui quattro al Pordenone e uno alla Lucchese. Per il reparto offensivo ecco Diego Vita esterno d'attacco reduce da un campionato con 12 gol in 30 presenze al Legnago. Il classe '93 nativo di Massa in carriera ha militato nei professionisti con Carrarese, Lucchese e Spal e in carriera ha totalizzato 180 presenze e 53 reti. Infine presentato anche il portiere fuori quota classe 2000 Thomas Vettorel in arrivo dalla Pro Sesto. Sarebbero poi in dirittura d'arrivo, anche se non ancora ufficiali, il portiere classe '99 Guadagnin, e il centrocampista classe 2000 Pertica ex Folgore Caratese.